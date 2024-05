Gjyshja e Bes Kallakut, Ija është ndjekësja më e rregullt e “Fermës VIP”. Megjithatë gjyshja më e famshme në Shqipëri ka edhe disa “kritika” për nipin e saj, kryeplakun e Fermës, Bes Kallakun.

Me nota humori Besi i kërkon produksionit që t’i japin një vend në panelin e opinionistëve.

Bes Kallaku: Ija “se bone mirë kët, se bërë mirë at, këtu u fute çik gabim”. Ija duhet të jetë me Kelin, Sonilën dhe Arminën. Ija do një vend në panelin e opinionistëve dhe do ta shikoni sa e saktë është.

Ija ka një pëlqim më tepër për ata që dinë të bëjnë më mirë punët e fshatit. Sot do ketë hyrje të re, do jetë vajzë. Çfarë dëgjoj korridoreve se mua s’më hap Agai telefonin (qesh).