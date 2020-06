Igli Tare po shijon një karrierë të suksesshme në rolin e drejtorit sportiv, një detyrë kjo që duket të jetë e përsosur për të. Ish-futbollisti shqiptar njihet shumë për goditjet e tij në merkato. Gjithnjë zgjedh lojtarë me pak shpenzime për t’i sjellë në Lazio, të cilët më pas kthehen në një minierë ari për shkak të rritjes së vlerës në treg. Për vite me radhë Tare është përpjekur të ndërtojë një grup konkurues me pak investime dhe ia ka dalë më së miri, pasi ky sezon po tregon qartë frutet e punës së vlonjatit.

Në një intervistë të gjatë për “Sky Sports”, ish-sulmuesi shqiptar ka prekur një sërë temash, ku fokusi kryesor ishte pikërisht te merkatoja. Imobile, Milinkoviç Saviç, Zhiru, Inzagi, marrëdhënia me Lazion si dhe refuzimi i Milanit, Igli Tare ka dhënë një përgjigje për të gjitha.

Milinkoviç Saviç, Imobile

“Për Milinkovic-Savic, marrëdhënia e djalit me qytetin dhe Lazion nuk do të vdesë kurrë sepse është një lidhje shumë e fortë, e cila është rritur ndër vite. Nga ana tjetër, ne duhet të shohim situatën, dëshirat, etj. të gjitha gjërat për të cilat kemi biseduar. Çdo situatë do të vlerësohet në kohën e duhur pa asnjë presion por mbi të gjitha për të mirën e të dy palëve. Nëse do të jetë një mundësi që kënaq klubin dhe lojtarin, do të merret në konsideratë. Nëse nuk është kështu, ai është i lumtur dhe ne jemi shumë të lumtur që ai do të qendrojë. Imobile asnjëherë nuk është kontaktuar apo kërkuar nga Napoli gjithashtu sepse Immobile është Lazio dhe Lazio është Imobile, është i palëvizshëm. Është një lidhje shumë e fortë dhe unë mendoj se do të mbetet për shumë vite”.

Ka ardhur koha të shpenzoj më tepër se 15 milionë euro?

“Nuk është pyetja se sa paguan një lojtar. Për mua disa karakteristika janë thelbësore dhe veçanërisht nëse ato karakteristika janë të dobishme për ekipin. Një shembull i mrekullueshëm është ardhja e Kaisedo i cili ishte blerë për cilësitë e tij. Ne ishim që nga fillimi të bindur se në planin afatgjatë do të kishte qenë një goditje e madhe. Një blerje duhet të ketë kuptim, gjëja e rëndësishme është të kesh një ekip konkurrues por edhe që mund të luajë në 2-3 fronte”.

Si zgjidhni një lojtar? Sa kohë keni në mendje Milinkoviç-Savicin tjetër ose Luis Alberto tjetër?

“Të jetosh dhe të punosh në Romë është e vështirë, kjo është arsyeja pse unë jam një person shumë i rezervuar. Ka shumë situata të paparashikueshme në treg, për mirë ose për keq, kështu që ne përpiqemi të mos fshihemi, por të punojmë me sa më shumë qetësi. Ndonjëherë edhe më trembin: ka emra që vetëm unë i njoh dhe i gjej ditën tjetër në gazeta. Kështu që përpiqem të jem i rezervuar dhe i kujdesshëm”.

Kontakte me Milanin?

“Kam pasur një kontakt, ajo është e njohur tani, me Milanin vitin e kaluar. Si një nivel emocional si fëmijë nuk kam fshehur kurrë simpatinë time për Milanin nga Van Basten, Gullit, Rijkaard. Jam rritur me mitin e Milanit të Sakit, por më pas, kur të vish në momentin kur duhet të bësh një zgjedhje, Lazio është Lazio dhe ka një rol themelor në zemrën time. Mund të them që e ndjej Lazion, kështu që lidhja ime me këtë klub shkon përtej pyetjes profesionale dhe është një krijesë që ne kemi krijuar ndër vite, dhe kur shikoj frytet e kësaj pune lidhja bëhet edhe më e fortë”.

Zhiru?

“Unë nuk e fsheha atë në janar dhe nuk e fsheh tani, në ditët e fundit të tregut kemi pasur mundësinë ta sjellim Xhiru në Romë dhe ne u përpoqëm të shkonim të gjithë rrugën për ta bërë atë të ndodhë sepse Zhiru është Zhiru. Edhe nëse është 33 vjeç ai është gjithmonë i paprekur, shumë i fortë dhe me përvojë të madhe ndërkombëtare. Do të kishte qenë një blerje e shkëlqyer për ne. Unë pata mundësinë ta takoja atë dhe ta njihja nga afër dhe ishte një takim i këndshëm, sepse kam qenë në gjendje të takoj një person të shkëlqyeshëm dhe një profesionist të shkëlqyeshëm me motivacione të mëdha. Por në të njëjtën kohë ndjeva se përparësia e tij ishte qëndrimi në Londër sepse familja ka jetuar atje për vite të tëra. Brenda meje unë e dija se mund të jetë një mundësi për verën, por unë gjithashtu e ndjeva se nëse ka mundësi të rinovohet me Chelsea ai do ta kishte konsideruar atë”, ka deklaruar Igli Tare.