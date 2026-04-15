Instituti i Gjeoshkencave ka ndarë një parashikim lidhur me kushtet meteorologjike për dy ditë.
Sipas të dhënave, orët e mbetura të kësaj së mërkure dhe dita e enjte, do të karakterizohen nga reshjet e shiut në të gjitha qarqet e Shqipërisë.
Reshjet:
Sot pasdite, e mërkurë, datë 15 dhe nesër, e enjte, datë 16, priten reshje të dobëta në të gjithë qarqet (siç tregohet në tabelë, respektivisht për secilin qark).
Temperatura:
Nesër, temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijnë:
në bregdet: 14 / 23 °C
në vendet e ulëta: 11 / 25 °C
në vendet malore: 9 / 20 °C
Era:
Sot pasdite dhe nesër, era pritet të fryjë e lehtë deri mesatare.
