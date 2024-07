Fredi Beleri është shndërruar si një pikë ndarëse mes Greqisë dhe Shqipëri, aq sa flasin edhe për një ftohje raportesh që mund të ndikojnë edhe në rrugëtimin e Tiranës zyrtare drejt Bashkimit Europian.

Kreu i PDIU-së, Shpëtim Idrizi në një intervistë në “Debat” nga Alba Alishani, tha se për shqiptarët Beleri nuk është gjë tjetër veçse një “i dënuar për poshtërim të Shqipërisë”.

“Është i dënuar për poshtërim të Shqipërisë dhe besoj që për çdo shqiptar normal këtu duhet të mbaronte diskutimi. A kemi pasur ne raport të mirë? Unë besoj që jo, se të mbash në këmbë ligjin e luftës me gjithë pasojat e saj, është hera e parë që kam dëgjuar Ramën për herë të parë që ekziston gjendja e luftës pastaj pasojat e luftës. Si mund të flasim për marrëdhënie të mira mes 2 vendeve, dhe mbajmë retorikë boshe që kemi marrëdhënie të mira. Një njeri me rekorde nga masakra Peshkopisë ta bësh eurodeputet, ta gëzojnë qytetarët europianë”, tha ai në A2 CNN.

Sipas tij, retorika për një marrëdhënie të mirë me Greqinë, është boshe.

“Ne duhet të kemi marrëdhënie të mira me Greqinë, sepse është fqinji ynë, por marrëdhëniet e mira duhet të kalojnë nga reciprociteti dhe vijat e kuqe të interesat kombëtar përcaktojnë politikën e jashtme, ligji i luftës, Çamëria dhe çështja e pensioneve, ndenja përballë jo intimidimi, unë e kuptoj retorikën që popujt janë miq, po shtet janë rivalë për ekonomi, për peshën specifike. Edhe me Serbinë dhe me Greqinë”, u shpreh Idrizi.