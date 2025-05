Gazetari Habjon Hasani ka komentuar sulmet e Adriana Kalasë, ndaj Jorida Tabakut, duke pretenduar se votat kësaj të fundit, ia paska siguruar vetë Edi Rama, për të poshtëruar Sali Berishën dhe për të marrë drejtimin e PD-së.

“Adriana Kalaja akuzon Jorida Tabakun se votat ja ka dhene Rama me orientim per te poshteruar Berishen.

Por ka nje problem shifrash kjo deklarate; nese Rama orienton 20 mije vota te Jorida dhe PD (per pasoje) i bie qe ai ka siguri per nje diference mbi 70-100 mije vota me PD.

Kjo diference ne vetvete eshte poshterim dhe kapitullim i Berishes dhe listes se tij; ndaj dhe nese keta idiotet pohojne se Jorides ja paska orientuar votat Rama; ne fakt jane duke pranuar qe Berisha ka ngordhur pavaresisht Jorides.

Per me teper kjo deklarate eshte fyerje dhe agresion ndaj njerezve qe me vullnetin e tyre te lire votuan PD dhe Tabakun.

Eshte deklarate terroriste per te goditur piste Joriden dhe kompleksuar te gjitha ato figura te reja te PD qe pelqehen dhe jane interesante.

Me cinizem e ftoj kete grup punist ne PD ta godase sa me shume Joriden dhe Alimehmetin se fundja kjo eshte menyre me e sigurt qe te shtrengohen radhet rreth Agron Shehajt dhe kjo PD e katandisur me idiote ne krye te shkoje per skrap.

Go for it. Bjerini Tabakut dhe Alimehmetit fort te dashur imbecile recidiviste”, shkruan ai.