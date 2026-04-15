Ushtria izraelite ka marrë urdhër për të vrarë çdo luftëtar të Hezbollahut në zonën jugore të Libanit që shtrihet nga kufiri izraelito-libanez deri në lumin Litani, sipas një deklarate ushtarake të lëshuar sot nga IDF.
“Kam dhënë urdhrin që zona jugore e Libanit deri në Litani të shndërrohet në një zonë vdekjeprurëse për çdo terrorist të Hezbollahut”, thuhet në deklaratë, duke cituar gjenerallejtënant Eyal Zamir, shefin e shtabit të ushtrisë, gjatë një vizite te trupat izraelite të vendosura në tokën libaneze.
Leave a Reply