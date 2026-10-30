Policia e Lezhës ka identifikuar një nga personat e dyshuar për grabitjen me armë zjarri të ndodhur më 31 gusht 2021, në Rrugën e Kombit, në territorin e Mirditës. Gjatë ngjarjes, shtetasit A. K., iu vodh një shumë parash nën kërcënimin e armës së zjarrit.
Pas hetimeve të thelluara, të zhvilluara nga Sektori për Hetimin e Krimeve të Rënda në bashkëpunim me Seksionin për Hetimin e Krimeve të Pasurisë, nën drejtimin e Prokurorisë së Lezhës, është identifikuar si një nga autorët e dyshuar shtetasi N. K., 36 vjeç, banues në Pukë.
Gjykata e Lezhës ka caktuar ndaj tij masën e sigurisë “Arrest në burg”, ndërsa policia vijon punën për kapjen e tij.
Gjatë hetimeve është identifikuar edhe një person tjetër, i dyshuar për përfshirje në ngjarje, por për arsye hetimore nuk janë bërë publike të dhëna të tjera për të.
Policia po vijon punën për kapjen e 36-vjeçarit, dokumentimin e plotë të grabitjes dhe identifikimin e autorëve të tjerë të mundshëm.
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