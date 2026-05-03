Policia e Fierit ka identifikuar dhe ka shpallur në kërkim autorin e dyshuar të plagosjes pranë një lavazhi në Fier. Ngjarja ndodhi paraditen e sotme në lagjen “15 Tetori”, ku 25-vjeçari Albi Kajolli plagosi me thikë 35-vjeçarin, pas një konflikti.
Njoftimi Fier
Zbardhet ngjarja e ndodhur pak orë më parë në lagjen “15 Tetori”, Fier, ku u plagos me mjet prerës (thikë) shtetasi E. G., 35 vjeç.
Policia ka identifikuar autorin e dyshuar dhe vijon punën për kapjen e tij.
Pas njoftimit se në Spitalin Rajonal Fier është paraqitur i dëmtuar shtetasi E. G., 35 vjeç, i cili dyshohet se ishte plagosur me mjet prerës (thikë) gjatë një konflikti. Shërbimet e Policisë kanë ndërmarrë menjëherë veprime për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.
Si rezultat i veprimeve të shpejta hetimore, pavarësisht mosbashkëpunimit të të dëmtuarit, u bë i mundur identifikimi i autorit të dyshuar.
Policia ka shpallur në kërkim shtetasin A. K., 25 vjeç, banues në Fier, i cili dyshohet se gjatë një konflikti ka plagosur me mjet prerës (thikë) në pjesën e barkut shtetasin E. G.
Vijon puna për lokalizimin dhe kapjen e tij.
