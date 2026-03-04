Ushtria amerikane ka bërë publike emrat e trupave të parë të vrarë në konfliktin mes SHBA-ve dhe Iranit.
Gjashtë ushtarë humbën jetën kur një “sistem ajror pa pilot” shmangu mbrojtjen ajrore dhe goditi një qendër komanduese në Portin Shuaiba, Kuvajt, të dielën.
Fillimisht Komanda Qendrore e SHBA-ve tha se tre ushtarë kishin vdekur në sulm, por zyrtarët konfirmuan të hënën se numri i viktimave ishte dyfishuar, pasi një person ndërroi jetë nga plagët dhe dy trupa të tjerë u gjetën nën rrënoja.
Katër prej të vrarëve, të gjithë ushtarë rezervë të Ushtrisë Amerikane, u identifikuan të martën: Kapiten Cody Khork, 35 vjeç; Rreshter Noah Tietjens, 42 vjeç; Rreshtere Nicole Amor, 39 vjeçe; dhe Rreshter Declan Coady, 20 vjeç.
Khork, banor i Floridës, kishte shërbyer më parë në Arabinë Saudite, Guantanamo Bay dhe Poloni.
Amor, nga Minnesota, kishte shërbyer më parë në Kuvajt dhe Irak. Tietjens, banor i Nebraskës, kishte shërbyer dy herë më parë në Kuvajt. Të tre ishin ushtarë të dekoruar.
Coady u gradua pas vdekjes nga specialist në rreshter, tha ushtria amerikane. Banor i Iowas, ai ishte rekrutuar në rezervën e ushtrisë vetëm tre vite më parë.
Në një konferencë të hënën, Sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth tha se një “armë e fuqishme” kishte goditur një “qendër operacionale taktike të fortifikuar”.
Tre zyrtarë ushtarakë amerikanë me njohuri për sulmin e Iranit i thanë BBC-së se ushtarët po punonin në një hapësirë të improvizuar zyre. Ata vunë në dyshim nëse ndërtesa ishte fortifikuar mjaftueshëm, duke thënë se një rimorkio po përdorej si zyrë, me barriera betoni të përforcuara me çelik 3.7 metra për ta mbrojtur.
SHBA-të kanë një marrëdhënie të hershme mbrojtjeje me Kuvajtin, dhe mbi 13 mijë ushtarë amerikanë janë të stacionuar në këtë vend të Gjirit.
Irani ka reaguar ndaj sulmeve kundër tij duke lëshuar raketa ndaj vendeve të Gjirit aleate me SHBA-të. Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabia Saudite, Omani dhe Katari kanë patur gjithashtu sulme.
Veçmas në Kuvajt, SHBA-të konfirmuan se tre avionë luftarakë u rrëzuan pas një incidenti të përshkruar si “zjarr miqësor” të hënën. Pamjet tregonin avionët duke u përplasur në tokë. Pilotët arritën të hidhen me parashutë dhe mbijetuan.
Media shtetërore iraniane pretendoi se ushtria iraniane i kishte rrëzuar avionët, pa dhënë prova.
