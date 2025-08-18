Për herë të parë këtë verë, FIFA organizoi Kupën e Botës për Klube, ku morën pjesë 32 ekipe në turneun e mbajtur në SHBA dhe në fund triumfoi Chelsea.
Duke parë suksesin e këtij kompeticioni, FIFA po mendon të bëjë një ndryshim të madh, duke rritur numrin e ekipeve si dhe duke e organizuar njëherë në dy vjet, sipas asaj që raporton “The Guardian”.
Kompeticioni i ardhshëm është në plan për t’u zhvilluar në vitin 2029 dhe FIFA po mendon të shtojë numrin e ekipeve dhe me 16 të tjera. Ndërsa nga viti 2031 e në vazhdim, FIFA mendon ta organizojë këtë kompeticion njëherë në dy vjet.
Gjithsesi, ky qendrim i FIFA-s pritet të shkaktojë dhe debate të shumta, pasi shumë klube dhe liga janë kundër kësaj ideje.
