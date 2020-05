Drejtoresha e Përgjithshme e Tatimeve, Delina Ibrahimaj ka zhvilluar sot nje tjeter komunikim me bizneset ne nje qender tregtare, ku ka biseduar me to dhe punonjesit per pagen e luftes dhe paketat ekonomike te qeverise.

Bizneset konfirmojne se e kane marre pagen e luftes dhe se cdo gje ka shkuar mire si proces dhe cdo gje eshte ne rregull deri me tani. Kete komunikim te Ibrahimajt e ka postuar kryeministri Rama ne Facebook i cili shkruan se:

Drejtorja e Përgjithshme e Tatimeve, Delina Ibrahimaj, në turin e komunikimeve të drejtëpërdrejta me bizneset Vizitë në qendër tregtare ku bizneset kanë përfituar mbështetje financiare nga Paketa e Zgjeruar. Sot janë 110 mijë e 405 individë që kanë përfituar 40.000 lekë nga Paketa e Zgjeruar dhe 64 mijë e 964 individë që kanë përfituar Pagën e Luftës nga Paketa e Parë.THEMI ATË QË BËJMË DHE BËJMË ATË QË THEMI DHE ASKUSH, ASNJË, NUK DO TË MBETET PA MARRË ATË QË I TAKON, ME LIGJ E ME ZAKON ##

g.kosovari