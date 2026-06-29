Ekonomia shqiptare u rrit me 3.71% gjatë tremujorit të parë të vitit 2026, duke vijuar të performojë mbi mesataren e vendeve të Ballkanit Perëndimor.
Kështu u shpreh, ministrja e Ekonomisë, Delina Ibrahimaj, e cila bëri të ditur se rritja ekonomike e Shqipërisë ishte më e lartë se mesatarja e vendeve të Ballkanit Perëndimor, e cila rezultoi 3.6%, si dhe ndjeshëm mbi mesataren e BE-së, që ishte në nivelin 1%.
Sipas saj, sektorët me kontributin më të madh në rritjen ekonomike ishin administrimi, shëndeti publik dhe arsimi, aktivitetet profesionale, shkencore dhe teknike, ndërtimi, si dhe pasuritë e paluajtshme.
Në terma realë, sektori i ndërtimit u rrit me 3.33%, ndërsa tregtia, transporti dhe hotelet shënuan një rritje prej 1.61%.
Nga ana tjetër, bujqësia, pyjet dhe peshkimi rezultuan me rënie të aktivitetit ekonomik prej 0.49%.
Ministrja theksoi se sektori i industrisë ka pasur një performancë negative, me aktivitetin që është ngadalësuar me 2.17%, kryesisht si pasojë e ecurisë së industrisë nxjerrëse dhe tekstile. Megjithatë, ajo nënvizoi se sektori i energjisë elektrike dhe industria përpunuese ushqimore kanë regjistruar rritje.
“Ekonomia shqiptare në tremujorin e parë të 2026 u rrit me 3.71%, rritje kjo që vazhdon të qëndrojë mbi mesataren e vendeve të Ballkanit Perëndimor, e cila rezultoi 3.6%, dhe gjithashtu mbi mesataren e BE-së, e cila është ndjeshëm më e ulët, në nivelin 1%.
Sipas sektorëve, ecuria e ekonomisë vijon të mbajë një shpërndarje të qëndrueshme. Sektori me rritje dhe kontribut më të lartë në ekonomi ka qenë sektori i administrimit, shëndetit publik dhe arsimit, sektori i aktiviteteve profesionale, shkencore dhe teknike, sektori i ndërtimit dhe sektori i pasurive të paluajtshme.
Në vlera reale të rritjes, ndërtimi u rrit me 3.33%, tregtia, transporti dhe hotelet u rritën me 1.61%.
Dy degët që rezultuan me rënie të aktivitetit ekonomik ishin bujqësia, pyjet dhe peshkimi, me një rënie 0.49%.
Sektori i industrisë ka pasur një performancë negative. Aktiviteti është ngadalësuar me 2.17%. Ky aktivitet është ndikuar nga aktiviteti i industrisë nxjerrëse dhe tekstile, ndërsa sektori i energjisë elektrike, por edhe industria përpunuese ushqimore, ka rezultuar me rritje.”, tha ajo.
Teksa u pyet nga mediat, gjatë konferencës për shtyp, Ibrahimaj tha se brenda këtij viti do të miratohet ligji i ri për investimet strategjike, sipas standardeve të Bashkimit Europian.
“Kemi marrë përsipër që brenda këtij vitit të miratojmë ligjin e ri për investimet. Të bëjmë një analizë për të gjithë vendet e BE me qëllim tërheqjen e investime në vendet e tyre. Brenda verës ne do të fillojmë një proces të konsultimit për ligjin për investimet sipas standardeve të BE dhe për tërheqjen e investimeve në zona të disavantazhuara”, u shpreh ministrja.
Kjo lëvizje ishte paralajmëruar edhe nga kryeministri Edi Rama, pak javë më parë.
“Tashmë nuk na duhet më një ligj për investime strategjike sepse kapitali po hyn dhe investuesit e mëdhenj po vijnë dhe në fakt nuk duan t’ia dinë për lehtësira. Duan natyrisht status të mbrojtur e kështu me radhë, por nuk kemi probleme me këtë. Kam përshtypjen që është pjesë e kuadrit negociator dhe po punojmë tashmë për një ligj të ri për investimet kështu që po punojmë me Bashkimin Evropian për këtë”, deklaroi Rama duke iu përgjigjur një pyetje të një prej mediave europiane me të cilat ai zhvilloi këtë të një konferencë të gjatë shtypi në mjediset e kryeministrisë.
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