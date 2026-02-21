Qeveria shqiptare ka akorduar 300 milionë lekë në formë granti për vitin 2026, për mbështetjen e startup-eve dhe lehtësuesve që zhvillojnë ide dhe produkte me potencial të lartë rritjeje.
Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit, Delina Ibrahimaj, bëri të ditur se fondi synon të forcojë ekosistemin e sipërmarrjes në vend dhe të krijojë më shumë mundësi për zhvillim, inovacion dhe rritje të qëndrueshme ekonomike.
Sipas saj, përmes këtij granti do të mbështeten iniciativa që kontribuojnë në krijimin e produkteve dhe shërbimeve me vlerë të shtuar, si dhe në rritjen e konkurrueshmërisë së sipërmarrjeve të reja shqiptare në tregun vendas dhe ndërkombëtar.
Afati i aplikimit për këtë program është data 21 mars, ora 22:00, ndërsa subjektet e interesuara ftohen të aplikojnë brenda këtij afati për të përfituar nga mbështetja financiare.
