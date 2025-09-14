Peter Mandelson kishte “aftësi të jashtëzakonshme”, çka bëri që emërimi i tij si ambasador i Mbretërisë së Bashkuar në SHBA të konsiderohej “i denjë për rrezikun”, pavarësisht paralajmërimeve gjatë procesit të verifikimit lidhur me lidhjet e tij me Jeffrey Epstein. Kështu ka deklaruar sekretari britanik për Biznesin, Peter Kyle.
Deklarata vjen në një moment kur familja e Virginia Giuffre, një prej viktimave të Epstein, ka thënë se Lord Mandelson nuk duhej kurrsesi të ishte emëruar ambasador.
Shkarkimi i Mandelson si ambasador pas zbulimeve të reja për kontaktet e tij të ngushta me Epstein, edhe pas dënimit të financierit për abuzim seksual me të mitur, ka shkaktuar zemërim në radhët e Partisë Laburiste, për mungesën e reagimit të shpejtë nga zyra e kryeministrit britanik dhe paraqet një sfidë të madhe pak ditë para vizitës shtetërore të presidentit amerikan Donald Trump në Londër.
Peter Kyle mohoi që Downing Street të kishte dijeni për të gjithë shkëmbimin e email-eve mes Mandelson dhe Epstein-it që çuan në shkarkimin e tij këtë javë, por tha se Mandelson kishte transformuar marrëdhënien SHBA–Britani, ndaj iu dha një rol kaq i rëndësishëm.
“Politika globale ishte përmbysur,” tha Kyle për BBC-në. “Marrëdhëniet mes Britanisë dhe Amerikës ishin në një pikë të rrezikshme për shkak të tarifave, krizës ekonomike, dhe nevojës për të ripërcaktuar marrëdhënien e veçantë.”
Ai tha se Britanisë i duhej dikush me aftësi unike, përvojë që është e rrallë, dhe po, ishte e ditur lidhja e Mandelson me Epstein, për të cilën ky i fundit kishte kërkuar falje. “Këto dy gjëra u vlerësuan,” tha ministri.
Por familja e Virginia Giuffre beson se Mandelson nuk duhej të ishte emëruar kurrë. Giuffre, e cila vdiq në prill në moshën 41-vjeçare, ishte një nga akuzueset më të njohura të Epstein-it dhe Ghislaine Maxwell. Ajo gjithashtu paditi Princin Andrew, duke e akuzuar për abuzim seksual kur ajo ishte vetëm 17 vjeç. Princi i mohoi akuzat, por përfundimisht pagoi miliona paund për ta zgjidhur çështjen jashtë gjykatës.
Vëllai i saj nga martesa, Sky Roberts, dhe kunata Amanda Roberts, dhanë intervistën e tyre të parë televizive në Britani për BBC-në:
Sky Roberts: “Absolutisht jo. Mandelson nuk duhej të ishte emëruar asnjëherë.”
Amanda Roberts: “Pse duhet të jem unë ajo që të nxjerr të vërtetat për dikë që të mbahet përgjegjës? Qeveritë tona kanë lejuar që këta njerëz të mbajnë tituj dhe pozita pa turp. Ai nuk duhej ta merrte kurrë atë post.”
