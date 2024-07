Referohet në prokurori Ardiana Kalaja, pak ditë pasi u shfaq duke bërë qitje.

Por nuk është kjo arsyeja për të cila policia nisi procedim kryesisht. Gazetarja e Top Channel Anila Hoxha mëson se procedimi ka nisur për shkak të një deklaratë të saj publike ku ka thënë:

Ju e dini se mua nuk më lodh as mikrofoni, as pistoleta.

Jam këtu për t’i thënë ndokujt, mjaft u more me foton time me pistoletë sepse kam një foto më të bukur ku unë pistoletën e kam vënë në kokë të Edi Ramës.