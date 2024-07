Deputeti i Partisë Demokratike Dashnor Sula, ishte këtë të martë i ftuar në “Now me Erla Mëhillin” në Euronews Albania për të folur për mënyrën se si do të votojnë shqiptarët në zgjedhjet e 2025.

Deputeti tha se mënyra se si është propozuar të bëhet votimi është shumë e padrejtë. ai tha se ka deputetë që janë në lista 2-3 të parët dhe flenë gjumë e nuk bëjnë fushatë pasi ata e kanë të sigurt mandatin.

“Po të bisedosh ka lloj-lloj mendimesh e gjykimesh. Një koleg më tha mua që ato që janë para në listë mund të mos jenë fare në votë preferenciale, nuk do votohet për ta, ata do votojnë për Dashin, Rezartin nuk e preferojnë. Ose më e keqja, tjetri i fut një kokërr gjumi, se është formula, që 3-4 të parët do dalin, është sistemi i tillë. Por nuk duhet të harrojmë që nuk është njësoj si të futesh në fushatë me marsh të parë e të futesh me marsh të 5”,-tha deputeti Sula.