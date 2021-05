Një person është gjetur i pajetë mëngjesin e sotëm në Elbasan. Bëhet me dije se trupi i viktimës, rreth 50-vjeç, u gjet i zbathur në rrugën “Visarion Xhuvani”. Viktima nuk është identifikuar ende, pasi në trup nuk kishte mjet identifikimi me vete, ndërsa bëhet me dije se i janë konstatuar 7 plagë në kokë.

Paraprakisht dyshohet se 50-vjeçari është vrarë me sende të forta. Trupi është transportuar në morgun e Elbasanit ku mjekët do të përcaktojnë edhe shkaqet e vdekjes.

Për momentin nuk bëhen me dije të tjera detaje për ngjarjen, ndërsa policia ka nisur hetimet.

g.kosovari