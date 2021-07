Edmond Zogaj është arrestuar nga policia pasi është autori i zjarrvënies në Ksamil.

Mësohet se ai është një 25-vjeçar banues në Ksamil, dhe mbrëmjen e djeshme, në kodrën në lagjen nr.1, Ksamil, ky shtetas dyshohet se ka djegur me zjarr, një sipërfaqe toke me shkurre dhe pemë ullishte.

Zjarri u përhap me shpejtësi ndërsa lajmi u përhap edhe në mediat greke.

Vijon puna për vënien përpara përgjegjsisë ligjore të atyre shtetasve që kryejnë krime mjedisore.

Specialistët për Hetimin e Krimeve në Stacionin e Policisë Sarandë, arrestuan në flagrancë për veprën penale “Shkatrrimi i pronës me zjarr”, shtetasin E. Z, 25 vjeç, banues në Ksamil, pasi mbrëmjen e djeshme, në kodrën në lagjen nr.1, Ksamil, ky shtetas dyshohet se ka djegur me zjarr, një sipërfaqe toke me shkurre dhe pemë ullishte.

Materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.

