Policia e Bosnjë dhe Hercegovinës arrestoi një person, pasi akuzohet si ka vënë zjarrin automjetin zyrtar të kryetares së bashkisë së Mostarit, Marija Kordić, në fillim të kësaj jave.
“Personi i përfshirë në djegien e automjetit të kryetarit të bashkisë së Mostarit është dërguar në stacionin e policisë, ku do të merret në pyetje”, thanë nga departamenti i policisë së qarkut me seli në Mostar.
Ata shtuan se ai do t’i dorëzohet më pas Zyrës së Prokurorit të Këshillit Kombëtar Kroat, i cili po udhëheq hetimin.
Automjeti zyrtar i kryebashkiakes së Mostarit u dogj të mërkurën në mbrëmje përpara shtëpisë së familjes së saj. Raportet e medias thonë se policia përcaktoi nga kamerat e sigurisë se dy persona morën pjesë në djegien e automjetit. Njëri ishte duke kryer rolin e vëzhguesit dhe më pas tjetri ia vuri flakën.
Në deklaratën e saj të parë publike, Kordić theksoi se kohët e fundit ka qenë dëshmitare e krijimit të organizuar të narrativave të urrejtjes dhe sulmeve ndaj punës së saj. “Vetëm sepse ne mbrojmë interesat e qytetit të Mostarit”, tha ajo.
