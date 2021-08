Tre persona, të dyshuar si autorë të zjarrvënies në Karaburun, fshatin Delisuf të Vlorës dhe Shalës të Konispolit, janë arrestuar sot nga Policia. Bëhet me dije se është arrestua Selim Qepi, i cili dyshohet se ka djegur me zjarr një sipërfaqe me shkurre dhe bimësi të egër, në zonën e quajtura “Toc” dhe “Gjolpec” në Karaburun. Zjarri në Karaburun vijon ende, ndërsa shuarja e tij nuk është bërë e mundur as pas ndërhyrjes nga ajri.

Po ashtu u vu në pranga Ilir Skrapaliu, pasi dyshohet se mesditën e sotme, ka ndezur zjarr në një sipërfaqe toke, me qëllim pastrimin e saj dhe si pasojë e përhapjes së flakëve është djegur dhe një sipërfaqe pylli me pisha, në fshatin Delisuf të Vlorës.

Në Sarandë u arrestua Leonard Mane, pasi dyshohet si autori i zjarrvënies në fshatin Shalës, ku është djegur një sipërfaqe toke, rreth 2 hektarë. Shqiptarja.com