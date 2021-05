Gjergj Doçi, pronari i banesës së grabitur në Lezhë, ka treguar momentin kur u dhunua nga grabitësit në banesën e tij. Ai tregon se ato ishin të armatosur dhe njëri prej tyre kishte një hekur në dorë dhe e ishin të maskuar. Doçi, i cili ishte me të qepura në kokë nga dëmtimet që i kishin bërë, tha se nuk i njihte grabitësit.

‘Sa isha ulur që të fle dhe dëgjova zhurmë. Dolën fëmijët duke bërtit. Unë kujtova se janë duke bërë shaka se po luajnë. Kur dola shoh dy veta me maskë të e me rroba të zeza. Njëri ishte me armë njeri kishte si hekur në dorë. U thashë kush jeni ju, pasta më goditi me hekur dhe rashë pa ndjenja. Nuk i njoha ishin me maska, bëra që të çohem më goditën prapa. Gruan e kanë dëmtuar më shumë. Ku ke parët më thanë. S’kena lekë u thashë, merrni ça të gjeni. Kur kanë ik kanë ikur në këmbë. Dolën jashtë pasi i morën, ato telefona lekët. Dola ti shoh nga ikin ikën kaluan avllinë.’- tha Gjergj Doçi.