Katër persona, që dyshohen si pjesë e një organizate shqiptare krimi, është goditur sot në Greqi nga policia, ndërsa drejtohej nga qelitë e burgut.
Ata mes të tjerash, përveç drogës dhe krimeve të tjera, akuzohen për rastin e një gjobëvënieje 200 mijë euro me qëllim zhvatjen e një menaxheri lokali të njohur në Selanik.
Gjatë operacionit të dorëzimit të një shume prej 50 mijë eurosh, agjentët finalizuan goditjen e kontrolluar, duke arrestuar 3 autorët e përfshirë jashtë burgut, teksa bosi i tyre shqiptar ndodhet prej kohësh i burgosur. Policia tha se janë sekuestruar edhe shuma parash dhe droge.
“Një rast zhvatjeje kundër një menaxheri kompanie në zonën e Selanikut u hetua nga Nëndrejtoria Kundër Krimit të Organizuar të Greqisë Veriore. Katër persona u arrestuan për rastin , njëri prej të cilëve është i burgosur për vepra të rënda penale. Kundër tyre u ngrit një dosje për zhvatje në bashkëpunim, dhunë ndaj punonjësve, mosbindje, furnizim me telefon celular për një të burgosur dhe shkelje të legjislacionit për armët. Kësaj i parapriu një ankesë nga administratori, sipas së cilës i burgosuri në burg, nëpërmjet komunikimit telefonik të enjten e kaluar, kërkoi me zhvatje shumën prej 200,000 eurosh, nën pretekstin e fakteve të rreme dhe kërcënimit me jetë”, shkruan “Protothema”.
Më pas, në një komunikim të mëvonshëm me një autor tjetër që kishte marrë rolin e “negociatorit”, shuma u ul në 100,000 euro, duke shprehur kërcënime të reja kundër jetës së tij. Në fakt, dy individë, pasi kishin mbuluar tiparet e tyre, shkuan në vendin e tij të punës me një motoçikletë, ku kërcënuan një punonjës me qëllim që të shkaktonin terror tek viktima e tyre.
Në këtë kontekst, u organizua dhe u zbatua një operacion policor, gjatë të cilit, në një takim të paracaktuar me tre nga autorët, iu dorëzua shuma e paracaktuar prej 50,000 eurosh. Menjëherë, oficerët e policisë ndërhynë dhe i ndaluan ata, pavarësisht rezistencës së fortë që ata bënë në përpjekje për t’u arratisur.
Pasuan kontrollet fizike, gjatë të cilave u gjetën dhe u konfiskuan gjithsej njëmbëdhjetë fishekë (një në dhomë), gjashtë telefona celularë dhe 2,580 euro, ndërsa shuma e paracaktuar e parave iu kthye viktimës.
Në të njëjtën kohë, oficerët e policisë nga stacioni i policisë Dorida Fokida vazhduan kontrollin e qelisë së paraburgimit të të burgosurit, i cili refuzoi t’i bindej kontrollit, gjatë të cilit u gjetën dhe u konfiskuan tre telefona celularë dhe një thikë e improvizuar.
Vërehet se tre nga të arrestuarit, përfshirë të burgosurin, kanë qenë të përfshirë në të kaluarën – rast pas rasti – për vepra të ngjashme dhe të tjera të rënda, siç janë vrasjet dhe tentativat e vrasjeve.
Personat e arrestuar po çohen në autoritetin kompetent të ndjekjes penale, ndërsa sendet e konfiskuara do të dërgohen në Nëndrejtorin e Hetimeve Penale të Greqisë Veriore për ekzaminim laboratorik.
