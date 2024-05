Një 64-vjeçar në Brazil tentuar të ndalojë një hajdut që i vodhi një Rolex. Në videon e regjistruar nga kamerat e sigurisë të shtunën në Sao Paulo, 64-vjeçari ndoqi me Lamborghini- n e tij hajdutin. i cili i kishte marrë orën pak minuta më parë teksa ai ishte ndalur në semafor.

Në të njëjtën video është regjistruar momenti kur 64-vjeçari përplas motorin në semaforin e radhës me makinën e tij luksoze. Pavarësisht përplasjes së ashpër, hajduti ia mbath duke u larguar në këmbë duket lënë pas atë që kishte mbetur nga motori i tij. Përveç motorit hajduti ka lënë pas një celular dhe një pistoletë.

Oficerët e policisë që identifikuan autorin, e kërkuan atë në shtëpinë e tij, por ai ishte zhdukur pa e ditur askush nëse dhe sa ka mbetur i plagosur pasi është tërhequr zvarrë nga makina Lamborghini e 64-vjeçarit.

NEW: Video shows a Lamborghini driver crashing into an armed robber who stole his Rolex

The motorbike crook steals a Rolex from a Lamborghini driver at a red light In Sao Paulo, Brazil

The 64-year-old driver chases the robber after he flees, catching him during an illegal… pic.twitter.com/ZrolmokoFm

— Unlimited L’s (@unlimited_ls) May 21, 2024