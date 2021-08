Pasi kryeministri Rama pranoi se SHBA i ka kërkuar Shqipërisë të vlerësojë nëse mund të shërbejë si një vend tranzit, për një numër të caktuar emigrantësh politikë afganë, të cilët destinacion fundor kanë Shtetet e Bashkuara dhe se Shqipëria nuk mund të thotë jo, ka reaguar edhe gazetari investigativ Artan Hoxha.

Ai ka nxjerrë një foto të vjetër të ish-kryeministrit Sali Berisha ku shfaqet i veshur me jelek antiplumb.

Postimi i Artan Hoxhes:

Lexhenda” në aeroportin e Kabulit në Afganistan me gjoksore dhe jelek antiplumb…

Nga koha kur “Lexhenda” ishte aleat strategjik me amerikanet dhe kur marinsat kujdeseshin për sigurine e tij gjate misionit në Afganistan…

Tani qe eshte shpallur “non grata” nga amerikanet, besoj se do jete serish i mire pritur në Kabul nga talebanet, kundershtaret e të cileve do ti prese me ceremoni Rama në Tirane.

Mesa duket Rames i mbeti të beje foto me brekushe alla taleban me afganet në aeroportin e Rinasit.

Edhe pse ne fakt do të preferonte foto me Sheiket e Gjirit Persik te Nusreti në Dubai.