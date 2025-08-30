Një shqiptar i moshës 35-vjeçare është arrestuar në shtetin italian i akuzuar për dhunë të rëndë në familje.
Shqiptari, identiteti i të cilit nuk është bërë me dije për mediat, dhunonte sistematikisht të dashurën e tij 23-vjeçare. Sulmi më i rëndë është ai i 20 korrikut kur shqiptari e goditi në mënyrë brutale me bishtin e një fshese.
Si pasojë e sulmit ajo pësoi thyerje të hundës dhe lëndime të tjera, me një prognozë prej të paktën 30 ditësh.
Masa e sigurisë “arrest me burg” u pa si e arsyeshme nga gjyqtari i çështjes për shkak të shkallës së seriozitetit të ngjarjes dhe mundësive të përshkallëzimit të sulmeve fizike. Sakaq, 35-vjeçari shqiptar nuk ishte i pajisur me leje qëndrimi në shtetin italian.
