Publikohet fotoja e Preng Gjinit, pas operacionit që kreu jashtë shtetit si pasojë e plagosjes nga atentati në 15 shtator të këtij viti me bombë me telekomandë në mes të Tiranës. Ai shfaqet i veshur sportiv dhe i fashuar në dorën e majtë, por gjithsesi i riaftësuar pas shpërthimit që tronditi kryeqytetin në gusht.

Gazetari Artan Hoxha u shpreh në studion e “ABC”-së se Gjini, i vetmi nga vëllezërit që ka mbetur gjallë si pasojë e përplasjeve dhe hakmarrjes, është larguar jashtë vendit për shkak të frikës në Shqipëri.

“Atë e shpëtoi Zoti. Unë besoj se ai ndodhet jashtë shtetit, jo në Shqipëri. Ai është operuar në sy dhe krah. Kjo foto është pasi ka dalë nga spitali. I uroj shëndet, se është i vetmi që ka mbetur nga vëllezërit Gjini, – tha Hoxha. – Preng Gjini ka dhënë deklarime, problematika e tij në Shqipëri ishte kjo, që ai edhe pse ruhej u bë viktimë e një atentati, në kushtet kur nuk ka parë siguri, ndjen edhe rrezikun dhe u largua edhe nga Shqipëria dhe mendon se është më i sigurt, por në serial, vrasjet janë bërë edhe në Romë edhe në Belgjikë”.

Më pas, gazetari Hoxha zbulon edhe detaje mbi atentatorin e mundshëm të shpërthimit me telekomandë të mjetit të Gjinit.

“Atentatori, rezulton që të jetë një italian, kemi histori edhe të vrasjeve me pagesë. Atentati u krye me telekomandë dhe pamjet dëshmojnë kush është autori, e ka parë me sy të lirë kur ndodhi shpërthimi dhe iku, por nuk është identifikuar. Dyshimet janë se është italian dhe u soll me pagesë, por nuk është bërë e mund të zbulohet”, tha Hoxha.

/a.r