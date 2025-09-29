Policia ka finalizuar operacionin e koduar “The Fugitive”, duke arrestuar një 33-vjeçar të shpallur në kërkim për prodhim dhe shitje të narkotikëve, si dhe për dhënie ndihmë për kalim të paligjshëm të kufijve.
Gjatë kontrollit fizik, policia i sekuestruar dhjetëra doza kanabisi, një peshore elektronike, një radio policie dhe dy celularë, të cilat u konsideruan prova materiale.
M. R. ishte shpallur në kërkim nga Prokuroria e Durrësit më 24 janar 2024, për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, kryer në bashkëpunim. Po ashtu edhe në 2023 nga Prokuroria e Gjirokastrës për ekzekutimin e masës së sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”.
Materialet procedurale i janë kaluar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës për veprime të mëtejshme.
