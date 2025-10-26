Një 44-vjeçar nga Kosova, i shpallur në kërkim ndërkombëtar për kultivim kanabisi është arrestuar në Tepelenë mëngjesin e kësaj të diele (26 tetor).
Përmes një njoftimi, Policia bën me dije se ai ishte shpallur në kërkim pasi Gjykata Themelore e Gjakovës, i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Kultivimi i bimëve narkotike”.
Ai u vu në pranga me qëllim ekstradimi drejt Kosovës, procedurë që do të kryhet nga Interpol Tirana.
Njoftimi i plotë i Policisë:
Finalizohet operacioni i koduar “Operacionalja 70”.
Kapet në Tepelenë dhe arrestohet me qëllim ekstradimin në Kosovë, një 44-vjeçar i akuzuar nga Gykata Themelore e Gjakovës, për kultivim të bimëve narkotike.
Në vijim të operacioneve të njëpasnjëshme për kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim ndërkombëtar, strukturat e Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacionale në DPPSh finalizuan operacionin e koduar “Operacionalja 70”, gjatë të cilit u kap në Tepelenë dhe u vu në pranga shtetasi:
N. Sh., 44 vjeç.
Ky shtetas ishte shpallur në kërkim pasi Gykata Themelore e Gjakovës, Kosovë, me vendimin e datës 06.02.2025, i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Kultivimi i bimëve narkotike”.
Interpol Tirana do të kryejë procedurat për ekstradimin e këtij shtetasi, në Kosovë.
