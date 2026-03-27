Një 23-vjeçar i shpallur në kërkim është arrestuar nga Policia e Tiranës. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 3, pas informacioneve të siguruara në rrugë operative dhe punës intensive për kapjen e personave në kërkim, kanë bërë të mundur lokalizimin dhe vënien në pranga të shtetasit S. Rr., banues në Tiranë.
Sipas të dhënave zyrtare, i riu dyshohet se më 24 qershor 2025, gjatë një konflikti për motive të dobëta, në bashkëpunim me vëllanë e tij E. Rr. (ende në kërkim), kanë goditur me qytën e një pistolete dy vëllezër, shtetasit Y. C. dhe O. C. Gjithashtu, ata kanë qëlluar me armë zjarri në drejtim të tyre, pa shkaktuar lëndime.
Materialet procedurale janë referuar në Prokurori për vijimin e veprimeve ligjore, ndërsa policia po punon për kapjen e personit tjetër të përfshirë në ngjarje.
