“Rrugët” kanë qenë në fokus të kryeministrit Edi Rama, i cili ka zgjedhur që nëpërmjet tyre të sulmojë opozitën.

Rama shkruan se gjatë qeverisjes së atëhershme u hapën kantiere ndërtimi, por që nuk përfunduar kurrë, teksa sipas tij, gjatë qeverisjes së PS-së, ka ndodhur e kundërta. Një pjesë e madhe rrugëve kanë përfunduar, teksa të tjera priten të mbyllen brenda 2021.

“Mirëmëngjesi dhe me “rrugë, rrugë, rrugët” e lëna rrugëve, që u “shitën” për punë e kryme, po në fakt jo s’u kryn po u kthyn në një mal me gropa borxhesh, si edhe me rrugët e reja të një Shqipërie, që megjithë plot hallet e problemet ende për t’u zgjidhur, ka hyrë në rrugën e duhur të rritjes së qëndrueshme, ju uroj një javë të mbarë”, shkruan Rama.

Rrugët e publikuara nga kryeministri Edi Rama

Tiranë- Elbasan e përfunduar

Bypass i Fierit e përfunduar

Bypas Vlorë përfundon në shkurt 2021

Bypass Tepelenë përfundon tetor 2020

Kardhiq- Delvinë përfundon 2021

Lin- Pogradec e përfunduar

Elbasan- Banjë e përfunduar

Rruga e Arbrit përfundon në maj 2021

Nyja e Milotit e përfunduar

7 ura të reja të përfunduara në Rrugën e Kombit

Unaza e Madhe e Tiranës

Unaza Lindore Loti 3, realizimi i punimeve 70%

Korçë- Ersekë Loti 1 e përfunduar

Skrapar- Përmet Loti 1 e përfunduar

Qukës- Qafë Plloçë përfundon në 2021

g.kosovari