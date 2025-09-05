Një punonjës i Departamentit të Shtetit të SHBA-së (DOS) u dënua me 48 muaj burg për komplot mbi mbledhjen dhe transmetimin e informacioneve të mbrojtjes kombëtare te individë që ai besonte se punonin për qeverinë e Republikës Popullore të Kinës (PRC).
Sipas dokumenteve të gjykatës, duke filluar nga prilli i vitit 2022, Michael Charles Schena, 42 vjeç, nga Aleksandria, Virxhinia, komunikonte me njerëz që takonte në internet përmes platformave të ndryshme të komunikimit dhe u ofronte atyre informacione të ndjeshme të qeverisë amerikane, në këmbim të parave. Dy prej këtyre individëve u paraqitën si punonjës të kompanive ndërkombëtare të konsulencës. Pavarësisht indikacioneve të qarta dhe besimit se po punonin në emër të Republikës Popullore të Kinës, Schena vazhdoi marrëdhënien e tij me ta.
Në gusht të vitit 2024, Schena takoi një individ në një hotel në Peru, i cili i dha Schenës 10,000 dollarë dhe një celular që do të përdorej nga Schena për të marrë detyra dhe për të transmetuar informacione.
Në tetor 2024, ndërsa ishte në punë, Schena përdori telefonin celular që mori në Peru për të fotografuar dhe transmetuar të paktën katër dokumente të klasifikuara që përmbanin informacione të mbrojtjes kombëtare dhe të cilat ishin të klasifikuara në nivelin SEKRET.
Në shkurt 2025, kamerat e sigurisë e kapën Schenën përsëri duke përdorur telefonin celular për të fotografuar shtatë dokumente të shënuara si SEKRET që përmbanin informacione të mbrojtjes kombëtare.
Agjentët e FBI-së e sekuestruan telefonin celular përpara se Schena të mund të transmetonte fotografi të këtyre dokumenteve të klasifikuara te trajtuesit e tij dhe e arrestuan Schenën.
“I pandehuri e hodhi poshtë karrierën e tij, tradhtoi vendin e tij dhe abuzoi me besimin që Shtetet e Bashkuara i kishin dhënë duke i dhënë atij leje sigurie “Top Secret”. Ai do të kalojë vite të tëra të jetës së tij në burg për dhënien e informacionit të klasifikuar individëve që ai besonte se ishin agjentë të qeverisë kineze. Dënimi shërben si një paralajmërim për ata që do të shkelnin besimin që u ka dhënë Kombi ynë dhe do të mashtronin popullin amerikan”, tha Ndihmës Prokurori i Përgjithshëm për Sigurinë Kombëtare John A. Eisenberg.
Ndërkohë, Prokurori i SHBA-së Erik S. Siebert për Distriktin Lindor të Virxhinias, u shpreh: “Çmimi i tradhtisë së turpshme të Michael Schena-s ndaj vendit të tij është shumë më i lartë se shuma e vogël për të cilën ai e shkëmbeu nderin e tij. Aktet e tij të lakmisë egoiste bënë që gratë dhe burrat besnikë të komunitetit tonë të inteligjencës dhe kombit të cilit ata i shërbejnë të paguajnë kostot. Kostoja që Schena do të paguajë është humbja e integritetit të tij, e reputacionit të tij dhe, me dënimin e sotëm, e lirisë së tij”.
