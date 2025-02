Emisioni “Stop” ndodhet në Vlorë, ku takohet me zonjën Gjeladina Ramadani, e cila në vitin 1993 privatizoi një dhomë në një apartament në këtë qytet. Dhoma tjetër e të njëjtit apartament, u privatizua nga Sulbena Balili.

Pas 30 vitesh, Balili e shet pjesën e saj takuese, por në dokumentet e shitjes është e gjithë sipërfaqja e apartamentit. Si të mos mjaftonte kjo, Gjeladina tregon se kur u bë shitja, ajo nuk mundi të futej në dhomën e saj, pasi pala tjetër ndryshoi bravat e ajo hyri me polici.

“Kemi 20.17 unë dhe 20.17 ajo. Ajo e ka shitur pjesën të gjithën. E ka shitur gjithë hyrjen. 10 ditë unë kam ngelur pa çelës se i kishte ndërruar. Erdha të futesha në banesë dhe e gjeta të mbyllur, kishte ndërruar bravën. Gjërat e mia i ka shkatërruar fare dhe ato dyer i kam bërë unë, nuk i ka bërë ajo”, tha pwr mikrofonin e emisionit “Stop” denoncuesja.

Në Tetor 2024 Kledion Zenelaj bleu apartamentin nga Sulbena Balili dhe Kledioni thotë se ka blerë 40 metra katrorë e ka bërë dhe certifikatën e pronësisë.

Gazetarja: Zoti Kledian ju keni blerë një apartament nga zonja Sulbena Balili në lagjen “Isa Boletini” në Vlorë?

Kledion Zenelaj: Po, po! Unë e kam blerë para se ta shikoja.

Gazetarja: Ju zonja Sulbena ju është prezantuar si pronare e vetme e apartamentit?

Kledion Zenelaj: Mua më ka thënë, që kam një apartament për të shitur.

Gazetarja: Nuk të ka thënë që ka dhe një bashkëpronare?

Kledion Zenelaj: Mua më ka thënë zonja në fjalë, që kam pasur dhe një shoqe në këtë shtëpi. Unë e kam me 40m2 certifikatën e shtëpisë. Kam folur dhe me zonjën, më mbrapa, pasi e mora vesh, kam marrë dhe zonjën në fjalë të shtëpisë, i kam thënë hajde këtu, sepse kështu ka dalë, si do ia bëjmë? Do ta marrësh ti shtëpinë? Pasi unë e mora vesh. Do ta mbash ti këtë dhomën, apartamentin, apo do më japësh ti tënden?

Gazetarja: Ti si blerës i bie që blerë vetëm shtëpinë e Sulbenës?

Kledion Zenelaj: Unë kam blerë 40m2, po ta shikosh lexon aty, 40m2.

“Stop” pati një komunikim dhe me Sulbena Balilin, e cila pohoi atë që tha dhe zonja Gjeladina.

Gazetarja: Tani si është puna, sa metra ke ti dhe sa metra ka ajo?

Sulbena Balili: Ne kemi pasur atë apartamentin të dyja bashkë, por secila ka pasur pronën e vet. Unë kam pasur dhomën 40m2 , nuk e di, sa është ajo, se nuk e kam vrarë mendjen, po dhoma është e madhe dhe ajo zonja ka pas kuzhinën, që është rreth 20m2. Banjon dhe korridorin i kemi pas të dyja të përbashkëta. Unë e shita pjesën time, se me duhej.

Gazetarja: Ju pretendoni se ai apartamenti është 40 metra për ty dhe 40 metra për Gjeladinën?

Sulbena Balili: Është me dokumente.

Gazetarja: Unë isha tek apartamenti dhe nuk mund duk aq i madh sa për të shkuar në 80 metra katrorë.

Sulbena Balili: Tani sesa kanë vënë ata, unë e kam siç është bërë privatizimi, se ç’kanë bërë ata gabim në matje, unë s’mbaj përgjegjësi, se ata i kanë bërë me inxhinierë, punët e tyre.

Gazetarja: E keni vënë në dijeni blerësin aty, që ai ka vetëm një dhomë dhe jo gjithë apartamentin?

Sulbena Balili: Po, po, po!

Noterja Niada Çela që ka bërë shitjen thotë se çdo gjë e ka bërë konform rregullave e ligjeve. Rezulton se për të njëjtin apartament, janë hapur 2 numra pronësie dhe sipërfaqja nuk korrespondon me realitetin. Tani pritet një zgjidhje nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës.

Noterja: Më erdhi një zonjë me vërtetim hipotekor. Kam këtë pronësi. Si e ke fituar? Në 91-shin kam qenë beqare, jam vetëm pronare. Shumë mirë! Më sill certifikatë pronësie. Më sill vërtetim, si je bërë pronare. Mi solli të gjitha të arkivit. I aplikova në hipotekë, më erdhi certifikatë e re. I aplikova për rifreskim, më erdhi me datë të re, bëra shitjen. Aplikova në emër të blerësit, erdhi certifikata.

Noterja: Ti aplikove për rifreskim në hipotekë?

Qytetari: Po dhe doli.

Noterja: Dhe ça të erdhi?

Qytetari: 40 metra!

Noterja: Në emër të kësaj?

Qytetari: Po!

Noterja: Edhe ndryshon fraksioni. Po ku i gjetën ata, pastaj dy pasuri brenda një apartamenti?