Hekuran Cumani, një 23-vjeçar me origjinë shqiptare, u qëllua për vdekje me thikë në një nga parkingjet e Universitetit të Peruxhias në orët e para të së shtunës.
Mediat italiane raportojnë se prokuroria po e heton çështjen si vrasje, ndërsa krimi dyshohet se ishte rezultat tragjik i një grindjeje. Viktima u qëllua me thikë në fyt, duke rezultuar në vdekjen e tij.
Kur personeli mjekësor mbërriti në vendngjarje, ata mundën vetëm të konfirmonin vdekjen e të riut nga një plagë me thikë në gjoks. Pas hetimeve fillestare dhe dëshmisë së disa dëshmitarëve, doli në pah se “një individ ende i panjohur” e goditi 23-vjeçarin pas një sherri “për arsye të parëndësishme”.
Kryetari i bashkisë, këshilli bashkiak dhe Këshilli Bashkiak i Peruxhias shprehin hidhërimin e tyre më të thellë për vdekjen e të riut.
“Lajmi na ka tronditur të gjithëve, si individë dhe si institucione”, shkruan ata në një deklaratë të përbashkët. “Ne qëndrojmë me familjen dhe miqtë e tij, të cilët po përjetojnë pikëllim të padurueshëm sot, me dashuri dhe respekt. Është e vështirë të pranohet që një jetë kaq e re të ndërpritet në një mënyrë kaq tragjike. Dhimbja e këtyre orëve shtrihet në të gjithë qytetin. Peruxhia qëndron me ata që po vuajnë sot dhe reflekton, me hidhërim, për një tragjedi që prek thellësisht komunitetin tonë”, shprehen ata.
