42-vjeçari, Keli Hoxha erdhi të martën me familjen për të vizituar kalanë e Beratit, por u vra nga Kristo Mema në sy të fëmijëve se i preku kalin.
Gjatë marrjes në pyetje në Polici, autori Kristo Mema ka fajësuar viktimën se i ka shqetësuar kalin pasi i kishte thënë se e kishte të acaruar në atë moment. Me thikën të vendosur në samar, ka goditur 42-vjeçarin që ndodhej në praninë e dy fëmijëve, bashkëshortes edhe nënës.
Pasi ka kryer aktin, autori zbriti në banesën e tij, një lagje poshtë kalasë ku siç e shihni nga pamjet ka lidhur kalin. Mori disa ushqime dhe u largua drejt shpellës së Memecit ku u fsheh për 4 orë e më pas u gjet nga forcat e policisë. Me arrestimin e Kristo Memës, kali ka mbetur i vetëm në banesë.
Vrasësi me emër të dytë Kastriot Hoxha kishte precedent penal dhe rrëfimet e komunitetit përreth tregojnë si kjo ngjarje ishte e paralajmëruar.
Leave a Reply