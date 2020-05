Klevis Alla vijon të japë detaje në lidhje me ekzekutimin e vëllezërve Besmir dhe Viktor Haxhia në Durrës më datë 27 prill si edhe ngjarje të tjera të rënda gjatë muajve të fundit.

Alla është shprehur para grupit hetimor se i kanë vrarë vëllezërit Haxhia pasi ishin konfliktuar për modifikimin e një makine të vjedhur.

“Ne jemi një grup që merremi me vjedhje makinash dhe i dërgonim për t’i modifikuar tek servisi i Dorjan Shkozës dhe vëllezërve Haxhia. Me Besmirin jemi prishur për një konflikt që patëm për një makinë. Besmiri nuk na i dha paratë e një makine siç kishim rënë dakord. I kërkuam paratë por Besmiri nuk na i dha. Me Viktorin nuk kemi patur probleme, por qëlluam për të mos lënë dëshmitarë”, mësohet të jetë shprehur Klevis Alla para hetuesve, raporton ‘Abc’.

Ndërkohë, ai është shprehur se për vrasjen e Dorjan Shkozës dhe Anxhelo Avdisë kishin marrë porosi.

Ndërkohë, prokuroria është duke hetuar edhe një pistë tjetër për shkakun e vrasjes së vëllezërve Haxhia, e cila lidhet me grabitjen e 5 milion eurove në Rinas.

Dyshohet se vëllezërit Haxhia strehuan për disa ditë njërin nga grabitësit duke ngjallur konflikte për një sasi parash, të cilat kanë humbur.

