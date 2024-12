Nga Ben Andoni

Prej kohësh, lideri historik i Partisë Demokratike ka shpallur idenë e Mosbindjes Civile, si një nga udhët nga ku do i bëhet presion pushtetit të Edi Ramës për ta ulur nga poltroni i liderit të vendit. Në fakt, më shumë sesa Mosbindje Civile, lëvizja e tij ka qenë një grup protestash me objektiv për të demaskuar qeverisjen socialiste, ndërsa në javët e fundit për të bllokuar dhe transportin dhe normalitetin e kryeqytetit, pas një prove të parë që u bë me akset kryesore të vendit. A kanë arritur të plotësojnë pritshmërinë e tyre, njerëzit e PD-së?! Shtojmë se këtë herë “në terren” do jetë dhe kryetari i PD-së, Sali Berisha, që është shumë i ngazëllyer për bllokimin e Tiranës më 23 Dhjetor, vetëm pak orë para festimeve të Krishtlindjeve. Shumë pak, aq sa emisarët e tyre i janë derdhur me inat njerëzve, që i kundrojnë të patrazuar protestat nga klubet, duke u thënë se protestat janë për ta. Indiferenca ka treguar të kundërtën.

“Më datën 23 dhjetor, ditën e hënë në ora 17.00, kemi mosbindjen civile më të fuqishmen që ka parë Tirana ndonjëherë. Mbarë bota mezi pret këtë akt, këtë mosbindje. E kanë pëlqyer shumë, kudo në botë. U them unë juve. Se një gjë duhet ta dini. Atë ndihmë që na ka dhënë ne shtypi ndërkombëtar, nuk i dalim borxhit kurrë… Ndaj dhe kjo mosbindje, Tiranën nga Qafë Priska gjer në Vorë duhet ta bllokojmë plotësisht, totalisht nga të gjitha drejtimet”, u shpall aksioni i ri i Berishës. Në kohët e fundit, Berisha, për të mbajtur lart entuziazmin e deputetëve dhe më shumë militantëve të tij dhe për të treguar se PD-ja është e qartë ka thënë se: Mosbindja Civile ka 77 metoda, kudo zhvillohet. “Mendoj se ne duhet të bëjmë betejë për minimumin jetik 200 euro”, ka sqaruar ai. Sesi po shkon kjo lëvizje dihet. Më shumë duket se do të plotësojë kuadrin e përgatitjeve të munguara dhe të pamundura për zgjedhjet sesa realisht protestat, që publiku i dëshiron. Edhe këtë vit, PD-ja tregoi se nuk ka forcë të ndikojë në amendimet e Ligjit për Buxhetin (nuk mohohet cinizmi i maxhorancës dhe arroganca e ministrave të vet në jo pak raste), apo të ndikojë për caktimin e minimumit jetik, që është domosdoshmëri në vendin tonë. Të paktën të tregojë se është faktor. Për fat të keq, kjo i mungon më së shumti. Sa më shumë që kalon koha, publiku ka nevojë jo më për make-up e Berishës dhe njerëzve të tij por mënyrën sesi do të vinë në pushtet dhe si do ta drejtojnë atë. Për fat të keq, Shqipëria e sotme është produkt i qeverisjes Socialiste dhe më pak Demokrate, ku Mosbindja Civile mbetet thjesht metoda e re e protestave.

“Mosbindja civile, refuzimi për t’iu bindur kërkesave ose urdhrave të një qeverie ose pushteti pushtues, pa përdorur dhunën ose masat aktive të opozitës; qëllimi i tij i zakonshëm është të detyrojë lëshime nga qeveria ose pushteti pushtues”, është e perifrazuar nga “Britannica”.

Ndërkohë që shqetësues por një lloj mosbindje civile e vërtetë tashmë është ajo që z. Berisha ka kërkuar për goditjen me vezë ose me lëndë ushqimore i personeleve të përfaqësive tona diplomatike. Ky është vërtet akt i mosbindjes civile, por i destinuar të humbasë pikët e një partie, që PS-ja po ia dhuron me korrupsionin dhe humbjen e alternativave për qeverisje. Me aktin e fundit të pretenduar, është e vërtetë se prek ndjeshmërinë e një audience të huaj, por mund të bëj bllof se rëndësia e diplomatëve të Shqipërisë nuk është ajo që mund t’i bëhet diplomatëve të SHBA dhe Mbretërisë së Bashkuar, Gjermanisë apo Francës e pak vendeve të tjera të vendeve të fuqishme. Pra mund t’i kthehet në një bumerang, e para për humbjen e energjisë dhe e dyta për qëllimin, e cila mund t’i prishë dhe mundësisë që i jepen në çdo kohë nga korrupsionin dhe elementë e tjerë të socialistëve. Mbetet vendimi i tyre, por me sa duket, publikut i mbetet të dëgjojë vetëm justifikimin e kohës së zgjedhjeve 2005: Pse na i vodhi zgjedhjet Edi Rama? (Javanews)