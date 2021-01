Presidenti në detyrë i SHBA, Donald Trump më në fund ka vendosur t’i përgjigjet pyetjes nëse do të merrte pjesë në inaugurimin e Presidentit të zgjedhur Joe Biden në janar.

“Për të gjithë ata që më kanë pyetur, unë nuk do të shkoj në inaugurimin e 20 Janarit” – shkruan sot Trump.

Më herët ai kishte refuzuar të fliste mbi këtë temë, teksa stafi i tij organizoi dhjetëra padi në kurriz të Biden.

Vendimi është një rast i rralle në historikun e presidentëve të SHBA. Hera e fundit qe kjo ka ndodhur, ishte viti 1869!

(JavaNews)

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021