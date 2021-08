Si e trajtoni një “bishë” si Ronaldo? Një pyetje që iu duhet bërë drejtuesve, por edhe gjyqtarëve. Ta gjesh veten në fushë për të diskutuar me lojtarët e nivelit të Messit dhe Cristiano Ronaldos nuk është e lehtë, ndaj nevojitet shumë personalitet. Diçka që Mark Clattenburg, arbitrit anglez, nuk i ka munguar kurrë.

Duke folur në podcast-in “From The Horse’s Mouth”, anglezi shpjegoi se ai gjithmonë ka pasur një marrëdhënie të mirë me lojtarët yje. Në veçanti kishte krijuar një marrëdhënie plot respekt me CR7, që nga koha kur lojtari i Juventusit luante me Manchester United:

“Mbaj mend që pashë Cristiano Ronaldon në fillimet e tij në Premier League dhe mendova: sa i fortë është ky djalë? Unë kam pasur gjithmonë një marrëdhënie të mirë me kampionët e mëdhenj, ndoshta sepse i trajtoja ata si të gjithë të tjerët.

Njësoj kam trajtuar çdo lojtar, të çdo kategorie. Mbi të gjitha jam ndier mirë me Cristiano Ronaldon. Pas finales së “Euro 2016” ai u përpoq të më përqafonte ndërsa ngjitesha në tribunë për të marrë medaljen time. Kishte shumë respekt mes nesh, një marrëdhënie mjaft e mirë. Dhe kur keni marrëdhënie të mirë me lojtarët, ata jua bëjnë gjykimin më të lehtë”.

Një situatë … ndoshta e lehtësuar nga një problem i të kuptuarit gjuhësor me futbollistët e huaj: “Unë ndoshta isha ndryshe nga gjyqtarët e tjerë, sepse në thelb nuk kam folur kurrë me ta në gjuhën angleze. Theksi im nga Newcastle është aq i rëndë, sa ata shpesh nuk e kuptonin çfarë po iu thoja. Dhe kështu arsyetimi ishte “në rregull, së pari do të pajtohem me ta, nuk i kuptoj gjithsesi”.

Clattenburg gjithashtu kthehet në një episod që ka hyrë në histori, gjuha e tij ndaj Pepe-s gjatë finales së “San Siro” mes Real Madrid dhe Atletico Madrid. Një gjest që nuk ishte kurrsesi për portugezin: “Kur loja mbaroi, të gjithë po flisnin për gjuhën time dhe jo për mënyrën se si kisha arbitruar, gjë që ishte një shenjë e mirë.

Në fakt qe vetëm një reagim ndaj faktit se ishte një mbrëmje shumë e nxehtë dhe goja ime ishte e thatë. Funksionoi në mënyrë perfekte, sepse e bëra atë gjest ashtu si Pepe, i cili e mori si paralajmërim. Unë mendoj se të gjithë ata që e panë skenën nga shtëpia menduan se ia bëra atij”. Gjëja më e rëndësishme është se qendërmbrojtësi problematik portugez nuk mendoi kështu!