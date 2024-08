Rrjeti britanik Sky News ka parë nga afër punimet në kampin e Lezhës që do të presë refugjatët nga Italia.

‘Italia ia doli’ shkruan Sky News për dërgimin e emigrantëve drejt Shqipërisë, ndërsa jep të gjitha detajet brenda kampit ku do të strehohen emigrantët.

Artikulli i Sky News:

Plani i diskutueshëm i Italisë për dërgimin e azilkërkuesve në Shqipëri pritet të nisë brenda pak javësh, pas shumë vonesave dhe kritikave të forta.

Marrëveshja u njoftua fillimisht nga kryeministrja italiane Giorgia Meloni dhe kryeministri shqiptar Edi Rama nëntorin e kaluar në Romë.

Marrëveshja lejon deri në 36,000 emigrantë – të shpëtuar nga anijet italiane, të dërgohen në Shqipëri çdo vit.

Dy qendrat e emigrantëve të drejtuar nga italianët po ndërtohen në Shëngjin dhe në Gjadër, rreth 45 milje në veri të kryeqytetit shqiptar, Tiranës.

I pari në portin e Shëngjinit përmban katër ndërtesa të mëdha dykatëshe me një sipërfaqe prej 6000 metrash katrorë.

Menaxheri i policisë së shtetit italian, Evandro Clementucci, mbikëqyr qendrën dhe na tregoi rreth dhomës së kontrollit e cila monitoron 40 kamera CCTV në gardhin metalik me perimetër pesë metra të lartë.

Clementucci shpjegoi se vetëm burrat beqarë të shpëtuar në ujërat ndërkombëtare do të dërgoheshin këtu. Ata që shpëtohen nga anijet e drejtuara nga grupe emigrantësh, të cilët hyjnë direkt në tokën italiane, ose gjenden në ujërat italiane, do të përjashtohen nga skema.

Plani zbatohet për njerëzit nga vendet që konsiderohen “të sigurta” nga qeveria italiane si Tunizia, Egjipti, Algjeria, Nigeria, Maroku dhe Bangladeshi.

Do të thotë, në rast të një kërkese azili të refuzuar , ata mund të riatdhesohen për shkak të marrëveshjeve të Italisë me ato vende.

Shëngjini është qendra fillestare e pritjes së emigrantëve. Ereth 70 persona, duke përfshirë oficerë policie italiane dhe kontraktorë privatë menaxhojnë të dyja qendrat.

Emigrantët që mbërrijnë këtu do të marrin një kontroll shëndetësor, do t’u jepet ushqim, ujë dhe rroba dhe kanë akses në këshilla të pavarura ligjore.

“Dua të jem i qartë: Unë nuk i shoh ata si kriminelë. Ne do t’i trajtojmë ata si mysafirët tanë, ne duam që ata të jenë të sigurt,” na tha zoti Clementucci.

Ne pamë gjithashtu zona pritjeje, objekte mjekësore, dushe dhe parking për autobusët që do të nisen për në Gjadër – një ish-bazë ushtarake dhe hapi tjetër për emigrantët në udhëtimin e tyre.

Gjatë udhëtimit 25-minutësh atje, ambasadori i Italisë në Shqipëri, Fabrizio Bucci, hodhi poshtë çdo krahasim me skemën e dështuar të azilit të Mbretërisë së Bashkuar në Ruandë .

“Të dy planet nuk janë të krahasueshëm dhe lidhja e pretenduar mes tyre është e papërshtatshme. Brenda qendrave tona në Shqipëri ka juridiksion italian: pra ligjet italiane dhe rregullat italiane. Ne kemi studiuar gjithashtu legjislacionin shqiptar për migracionin dhe e dimë se përputhet me legjislacionin evropian. “- tha zoti Bucci.

Ndërtimi në qendrën e Gjaderit duket se ka mbetur prapa planit – materialet e ndërtimit, dritaret dhe dyert mbushin vendin – por zyrtarët janë të bindur se do të jetë gati “brenda disa javësh”.

Hapja tashmë është shtyrë tre herë. Ndër arsyet e vonesave ishin kushtet e të nxehtit.

Kampi është i ndarë në tre fusha kryesore:

I pari pret kërkesa për azil të shpejtë, një proces i kufizuar në një maksimum prej 28 ditësh. Dushet përfshijnë tabela informuese në italisht, anglisht dhe frëngjisht.

Një pjesë tjetër e faqes përmban qendrën e ndalimit të riatdhesimit, për personat, rastet e të cilëve janë refuzuar dhe janë në pritje të riatdhesimit.

Dhe një zonë e tretë është një mini burg i lyer me ngjyrë blu – me një derë të blinduar të stilit të burgut dhe dritare me hekura – për këdo që kapet duke kryer krime brenda qendrës.

Kapaciteti për qendrat e Shëngjinit dhe Gjaderit supozohet të jetë 3000 persona në muaj, por ne e kuptojmë që fillimisht do të ketë më shumë gjasa rreth 1000 persona.

Azilkërkuesit me ‘fat’ do të dërgohen në Itali me traget.

Sipas nënsekretarit shtetëror të presidencës italiane dhe delegatit të inteligjencës italiane, Alfredo Mantovano, ky është një “model inovativ për menaxhimin e flukseve të paligjshme të migracionit dhe po merr konsensus të gjerë në Evropë”.

Hulumtimi ynë sugjeron se 15 nga 27 vendet e Bashkimit Evropian i kanë kërkuar Italisë të ndajë detajet e skemës së tyre.

Zyrtarët italianë kanë refuzuar të thonë se sa do të kushtojë projekti, por ne e kuptojmë se marrëveshja pesëvjeçare do të kushtojë pothuajse 1 miliard euro.

Një zëdhënës i Komisionit Evropian konfirmoi për Sky News se po monitoron nga afër skemën.

Sky News ka folur edhe me partinë e qendrës së majtë dhe kryesore opozitare të Italisë, për planin. Pierfrancesco Majorino, kreu i politikave të migracionit, e përshkroi atë si “të turpshme”.