Ndërkohë që Kosova ka marrë vendim për reduktimin e orëve të punës si pasojë e vështirësisë nga situata me motin, një gjë e tillë pritet të ndodhë edhe në vendin tonë.

Sipas propozimit parashikohet se orari do të jetë 9.30 me 15.30 nga e hëna në të enjte dhe te premten 9.30 me 13.00.