“Nëse ka pasur një shtet që na ka mirëkuptuar dhe në një mënyrë apo në një tjetër, e ka tejkaluar shumë herë më shpejt sesa ne këtë marrëdhënie të ndërlikuar me të kaluarën, besoj se e kanë mirëkuptuar.

Mënyra se si Shqipëria dhe shqiptarët kanë reflektuar pas vitit 1990 flet më shumë sesa një ndjesë apo një histori e gjatë shfajësimi.

Më të ndërlikuar kemi qenë në vetë. Kritikat që i kemi bërë njëri-tjetrit në lidhje me marrëdhëniet me SHBA, kam përshtypjen, që më tepër kanë qenë të lidhur me interesa afatshkurtra sesa realiste.

Amerikanët kanë qenë njëlloj si me qeveritë e djathta ashtu edhe të majta”, u shpreh Majko.

Majko tregoi edhe një histori me një gjeneral amerikan të NATO-s kur e kishte pyetur atë për bunkerët e ndërtuar në kohën e komunizmit në vendin tonë.

“Po të hapim arkivat dhe të shikojmë se kush i ka kritikuar SHBA-të do të vihemi në vështirësi, për një arsye apo për një tjetër pasi kanë punuar në një punë shteti.

Me një mikun tim, gjeneral amerikan i NATO-s, po vizitonim bunkerët në bazën e Pashalimanit.

Ai ishte i mrekulluar dhe hyrë e dil në bunkerë, na e solli edhe shpirtin në majë të hundës se do të shkonim të hanim edhe drekën.

Në një moment, i ngazëllyer nga të gjithë këto ndërtime ushtarake, më tha, kjo është një mrekulli, pse e kemi bërë të gjithë këtë infrastrukturë?

Por mua më kishte ardhur pak shpirti në majë të hundës dhe me gjysmë humori i them, për t’iu luftuar ju.

Prit e prit, e prit, ju nuk erdhët dhe ne vendosëm të dorëzoheshim vetë”, tregoi Majko.