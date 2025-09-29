Në Gjykatën e Posaçme u zhvillua sot seanca për dosjen “Partizani”, ku i pandehur është ish-kryeministri Sali Berisha dhe dhëndri i tij, Jamarbër Malltezi, e cila u shty për në datën 13 tetor.
Siç raporton gazetarja Glidona Daci, Berisha nuk ishte i pranishëm, por përfaqësohej nga avokatët e tij mbrojtës.
Seanca nisi me paraqitjen e kërkesave paraprake nga mbrojtja, e cila kërkoi pavlefshmëri të akteve hetimore të SPAK, përfshirë sekuestrimet, ekspertizat dhe emërimet e ekspertëve. Avokatët argumentuan se veprimet janë të paindividualizuara dhe të paqarta për secilin subjekt, ndërsa i konsideruan të papërdorshme provat e mbledhura nga BKH.
U kërkua gjithashtu vlerësim serioz nga gjykata për ligjshmërinë e procesit dhe shpalljen e akteve si të pavlefshme. Gjithashtu, u përmend vendimi i Gjykatës Kushtetuese për paligjshmërinë e kontrollit në studion e avokates Pustina.
Për shkak se seanca e mëparshme u shty për t’i dhënë kohë avokatit të Fatmir Bektashit dhe të kompanisë Homeplan SHPK që të flasë për kërkesat paraprake, gjyqi nis duke ftuar mbrojtjen të flasë.
Pjesë nga diskutimi në gjyq:
Sokol Hazizaj: I kërkoj gjykatës që aktet të konsiderohen të pavlefshme. Të konsiderohen të tilla procesverbali i sekuestrimit të kompjuterit. Kërkojmë nga gjykata që të cilësojë të pavlefshëm vendimin për kryerje akti daktiloskopik. Në procesin që mbahet tani, avokati kërkon pavlefshmëri të këqyrjeve që pasojnë, si ekspertim topografik, teknik elektronik.
Avokati: Kërkoj të konstatohen të gjitha veprimet të pavlefshme dhe çdo caktim ekspertësh. Të konstatohen të papërdorshme aktet e hetuesve të BKH, duhen ekspertë të pavarur.
Avokati: Këto kërkesa janë për Homeplan (kompania). Ndërsa për klientin Fatmir Bektashi, ajo çfarë kemi konstatuar është një punë e rëndomtë e organit procedues.
Avokati: Janë marrë të njëjtat grumbull shkresash dhe nuk dihet se ku është fillimi dhe mbarimi, çfarë ka bërë njëri dhe tjetri. Se me këtë logjikë, i bie të jenë të pandehur të gjithë personat që kanë blerë prona aty.
Avokati: Si mund të çmohen këto prova kur nuk i kanë ndarë për secilin subjekt dhe nuk i kanë individualizuar. Ky lloj teatri duhet të marrë fund.
(Komente nga salla) I mori në qafë kërma, po i shkatërron e s’kuptojnë gjë.
Avokati: Kërkoj nga gjykata vlerësim serioz, duke çmuar se të gjitha aktet të shpallen të pavlefshme dhe të papërdorshme.
Avokatja e Andia Pustinës (Klodiana Gjyzari): Në përmbajtje të vendimit të Gjykatës Kushtetuese, ka konstatuar se vendimi dhe kontrolli në studion Pustina është shpallur i paligjshëm.
Në këtë kuptim, ne kërkojmë pavlefshmëri të sekueatrimit të sendeve pasi policia gjyqësore ka ushtruar kontroll pa vendim gjykate. Kjo gjë tashmë është konstatuar nga Gjykata Kushtetuese.
