Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj ka reaguar pas grevës së kontrollorëve në Rinas, të cilët janë futur në grevë, me pretendimin se nuk janë të aftë të punojnë, pas uljes së rrogës.

Veliaj ka postuar në Twitter një foto ku duket Berisha, Meta dhe Basha ku shkruan: Dje tradheti qe falja e detit. Sot tradheti eshte sabotimi i vaksines ne Rinas.

Jane te njejtet njerez, me te njejtat menyra antike. Nuk thone kot, i mbyturi, te mbyt! Shqiperia eshte velur me keta – 30 vite pengesa, bllokime. Le t’i ndeshkojme me vote ne 25 Prill #BollMe”./ b.h