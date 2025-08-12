Nga Davide Frattini, Corriere della Sera
Samir Hulileh mund t’u pëlqejë si Netanyahut ashtu edhe Trumpit – dhe ka miratimin e Lidhjes Arabe. Pas tij është lobisti në hije Ari Ben-Menashe, i cili në planin e tij përmend (jo çuditërisht) shfrytëzimin e fushave të gazit natyror të zbuluara në vitin 2000 në brigjet e Rripit.
Ai e quan atë “diplomaci në hije” dhe lejon që errësira të shtrihet në karakterin e tij deri në atë pikë sa të sugjerojë se ai është (dhe sigurisht ishte) një spiun. Sepse paqartësia funksionon me klientët e autokracisë globale, shpesh diktatorë afrikanë, madje edhe me juntën ushtarake në Myanmar: ata kërkojnë shërbimet e Ari Ben-Menashe, i cili premton kontakte me fuqitë perëndimore, për të hapur dyer të vulosura nga sanksionet, nëse jo një ftesë për shoqërinë e lartë, të paktën një takim të ndriçuar dobët në dhomën tjetër.
I lindur në Iran në një familje hebrejsh irakianë, ai pati një periudhë në inteligjencën ushtarake izraelite. Ai jeton në Kanada dhe prej andej përpiqet të ushtrojë presion mbi qeveritë që ende e dëgjojnë. Ai vepron si një lobist i regjistruar zyrtarisht në Shtetet e Bashkuara, megjithëse amerikanët mbeten dyshues pas përfshirjes së tij anësore në skandalin Iran-Contra dhe teorive konspirative rreth Jeffrey Epstein që Ben-Menashe njihet se i trumbeton.
Tani, sipas organizatës “Shorim” (Guardians), ai është nxitësi i operacionit për të nxjerrë një biznesmen palestinez nga moçali burokratik i Autoritetit Palestinez dhe për të shtyrë kandidaturën e tij për guvernator të Gazës në fund të luftës së pafundme. Samir Hulileh përfaqëson llojin e figurës teknike që mund të përshtatet mirë brenda qeverisë së Benjamin Netanyahut dhe Shtëpisë së Bardhë.
Një ekonomist dhe drejtor ekzekutiv i firmës më të madhe palestineze të investimeve, ai ka mbajtur disa role politike, por jo mjaftueshëm dukshmëri që Netanyahu ta konsiderojë atë një simbol të Autoritetit. Kryeministri izraelit përsërit refuzimin e tij për t’ia dorëzuar kontrollin e Rripit Presidentit Abbas dhe pasuesve të tij.
Ben-Menashe i tha Shorimit – i cili synon të promovojë demokracinë përmes gazetarisë investigative – se plani mbështetet nga Lidhja Arabe dhe do të përfshijë vendosjen e forcave amerikane dhe arabe në territor, marrjen e garancive nga Kombet e Bashkuara për një status të veçantë dhe vënien në dispozicion të egjiptianëve të një aeroporti dhe një porti në Sinai.
Hulileh duket më i kujdesshëm, duke pranuar se e punësoi izraelito-kanadezin dhe duke paralajmëruar se “hapi i parë vendimtar është sigurimi i një armëpushimi”. Ai thotë se e sheh veten më shumë si menaxher sesa si guvernator, duke mbikëqyrur projektet e rindërtimit: “Do të nevojiten të paktën 53 miliardë dollarë”. Një biznesmen që nuk ka veshur kurrë kamuflazh, ai e di se detyra më komplekse do të jetë rivendosja e rendit në 363 kilometrat katrorë.
Hulileh përjashton një prani të armatosur nga Autoriteti Palestinez dhe kërkon çarmatimin e Hamasit. Kjo është për t’i pëlqyer Netanyahut, por pa treguar se kush do të garantojë sigurinë e popullsisë, të rraskapitur dhe të shtypur nga bandat.
Analisti Gabriel Mitchell pyet veten pse historia rreth kandidaturës së Hulileh ka dalë tani. “Është e qartë se ka disa iniciativa, përfshirë ato private, që përpiqen të ndikojnë në të ardhmen e Gazës. Grupe që e konsiderojnë veten konkurrentë.”
Miliardat për rindërtim janë një nxitje për të lëvizur dhe pozicionuar veten shpejt. Ben-Menashe përmend gjithashtu shfrytëzimin e fushave të gazit natyror në brigjet e Rripit në projekt: të zbuluara në vitin 2000, ato nuk u zhvilluan kurrë për shkak të luftërave ciklike dhe përçarjeve midis Hamasit dhe Autoritetit të Ramallahut.
