Autori i dyshuar është maskuar si pastrues i rrugëve, i veshur me maskë lateksi, syze dielli dhe rroba pune, teksa mban në dorë një grumbullues mbeturinash dhe një qese të zezë. Ai ishte në zonë për më shumë se katër orë përpara vrasjes. Beqiri, dyshohet se u vu në shënjestër për shkak të lidhjeve të tij me një rrjet suedez të krimit të organizuar si pjesë e përshkallëzimit të konflikteve me një grup rival.