Qytetari Setki Nura u ankua në redaksinë e emisionit “Stop” në Tv Klan për një aksident të ndodhur në Tiranë, ku mjeti i tij i punës, një dumdum u dëmtua, pasi u përplas nga një automjet tip Mercedes-Benz.
Aksidenti ishte i shumëfishtë dhe për këtë arsye, rasti u hetua nga Policia Rrugore dhe më pas materialet u dërguan në Prokurorinë e Tiranës.
“Kam bërë një aksident para një muajsh. Unë kam një mjet dumdum dhe mbaj familjen me të. Dola për punë. Vjen një grua dhe më bie dhe më sakaton. Kishte një Benz. I kam marrë targën, madje edhe në krah të kundërt ka qenë. Vjen policia në vendin e ngjarjes, bëjnë foto dhe pastaj ik i thanë, më morën edhe mua letrat edhe shkuam te komisariati. Nesër më tha mua hajde merr letrat. I thashë tani si i bëhet. Më thanë që letrat kanë shkuar në prokurori dhe tani kur të vijnë nga prokuroria. Kërkoj dëmshpërblimin e dumdumit, sepse këtë e kam mjet pune. Iu lutem Klanit ju lutem ma shkatërroni këtë gjë, se jam pa bukë”, thotë qytetari.
Specialisti i aksidenteve Klaudio Dorti tha, se policia e ka përfunduar hetimin dhe tani çështja ndodhet në prokurori. Ndërkohë, Setki Nura i bën apel prokurorit, që të përshpejtojë procedurën pasi mjeti i dëmtuar është burimi i tij i vetëm i të ardhurave.
