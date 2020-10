Presidentit amerikan Donald Trump i janë shfaqur simptomat e para të lehta pas infektimit me koronavirus.

‘Ai ka shfaqur shenja lodhje, por është në humor të mirë’, thote mjeku i Shtëpisë së Bardhë ne deklaraten e leshuar nga sekretarja për shtyp, Kayleigh McEnany.

Ndërkohë Zonja e Parë Melania Trump “mbetet ne gjendje te mirë shëndetësore vetëm me një kollë të lehtë dhe dhimbje koke”, tha mjeku.

Pjesa tjetër e familjes së presidentit ka rezultuar negative në testin për koronavirusin, shkruan Guardian.

Mjeku tha gjithashtu se presidenti amerikan ka nisur mjekimin, perfshire ketu zinkun dhe vitaminën D si pjesë e trajtimit të tij.

Sakaq, New York Times raporton se “Presidenti ka pak ethe, bllokim të hundës dhe kollë”, kjo konfirmuar per median amerikane nga dy persona të afërt me presidentin Trump.

Presidenti, i cili tha herët në mëngjes të Premten se ai ishte testuar pozitiv për virusin, ka ethe të pakta, bllokim të hundës dhe një kollë, sipas dy personave të afërt me Z. Trump. Në një mbledhës fondesh të enjten në klubin e tij të golfit në Bedminster, ku një i pranishëm tha që presidenti erdhi në kontakt me rreth 100 njerëz, ai dukej letargjik. …

Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë tha që nga e enjtja plani i trajtimit të presidentit ishte ende duke u diskutuar. Kështu ishte një adresë e mundshme kombëtare ose një deklaratë e regjistruar nga Presidenti për të demonstruar se ai ishte duke funksionuar dhe se qeveria është në funksion të plot./ Javanews

g.kosovari