Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Belgjikë. Një shqiptar ka qëlluar me armë zjarri pronarin e restorantit ku po darkonte. Ngjarja ndodhi, pasi shqipari po zihej me të dashurën e tij.
Pronari i restorantit shkoi te tavolina për t’u kërkuar që të qetësoheshin, pasi aty ishin edhe klientë të tjerë. Kur ai tentoi të thërriste policinë, shqiptari nxori një pistoletë dhe e goditi atë në qafë.
Mediat shkruajnë se ai nuk ishte i dehur, pasi atë mbrëmje kishte porositur vetëm kola. Policia konfirmon incidentin, por nuk mund të japë më shumë detaje për hetimin.
Artikulli i plotë nga HLN
“Papritmas nxori një pistoletë nga pantallonat dhe e drejtoi ndaj meje”. Mehmeti, 45 vjeç, nuk e kishte menduar kurrë që ndërhyrja e tij në restorantin e tij në Zele të Belgjikës do të përfundonte kështu. Ai i kërkoi një klienti të qetësohej kur ky po grindej me të dashurën e tij, por papritmas u godit nga një plumb në qafë. “Në atë moment, kam kapur vetë pistoletën për të parandaluar më të keqen,” thotë Mehmeti.
Ngjarja ndodhi dje në mbrëmje rreth orës 20:30 në restorantin Yega, në qendër të qytetit Zele. Një burrë shqiptar po hante atje me të dashurën e tij. Çifti papritmas u grind dhe u thanë fjalë të rënda. Pronari i restorantit shkoi te tavolina për t’u kërkuar që të qetësoheshin, pasi aty ishin edhe klientë të tjerë.
Pronari donte të thërriste policinë, por kjo duket se nuk i pëlqeu burrit. “Papritmas nxori një pistoletë nga pantallonat dhe e drejtoi ndaj meje,” tregon Mehmeti. “Ai hapi zjarr një herë dhe unë u godita në qafë. Vajza më kishte paralajmëruar për atë që ai kishte në plan, por fillimisht nuk i besova,” thotë ai.
Në një refleks, Mehmet më pas kapi pistoletën e burrit për të provuar të hiqte plumbat. Ndodhi një përleshje e shkurtër, pas së cilës burri që kishte shtënë doli nga restoranti. Mehmeti u dërgua në spital, por tashmë është rikthyer në shtëpi.
Ai dhe gruaja e tij mbeten të tronditur. “Ishte një klient që kishte qenë këtu më parë disa herë,” thonë ata. “Kurrë nuk kishte pasur problem deri dje. Natën e kaluar nuk kemi fjetur dhe nuk e kuptojmë se çfarë e shtyu”.
Sipas pronarëve, ai nuk ishte i dehur, pasi atë mbrëmje kishte porositur vetëm kola.
Normalisht, fëmijët e Mehmetit janë gjithashtu të pranishëm në lokal, por fatmirësisht nuk ishin aty atë mbrëmje. “Armën ai e mori me vete më pas. Fatmirësisht, kemi pamje nga kamerat dhe autori shihet aty,” thotë Mehmeti. “Shpresojmë që ai të arrestohet sa më shpejt. Nuk kemi asnjë ide pse kishte një pistoletë në restorantin tonë,” përfundon ai.
Policia konfirmon incidentin, por nuk mund të japë më shumë detaje për hetimin. Prokuroria është informuar gjithashtu. Ekspertët kanë bërë një vizitë tjetër në lokal këtë mëngjes. Për shkak të kësaj, restoranti është i mbyllur dhe nuk dihet se kur do të hapet sërish.
Leave a Reply