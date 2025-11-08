Monika Kryemadhi ka rrëfyer takimin e fundit me Ilir Metën para se ai të largohej nga shtëpia dhe më pas të njoftonte divorcin prej saj.
Në një intervistë për News24, ajo tregoi se largimi i Metës ndodhi pas një konflikti që kishte lindur për shkak të akuzave se Kryemadhi kishte kërcënuar bashkëshorten dhe vjehrrin e Tedi Blushit.
“I kërkoi djalit të marrë rrobat dhe iku nga shtëpia. Ishte një sebep i kotë, një histori e ndërtuar,” tha ajo.
Kryemadhi shtoi se ende nuk është gati ta takojë Metën, ndonëse pranoi se do të duhet të përballet me të në të ardhmen në gëzime familjare.
“Takimi im i fundit me Ilir Metën vetëm për vetëm ka qenë takimi i 1 prillit në mëngjes kur ka ikur nga shtëpia, i ka kërkuar djalit të marrë rrobat. Një nga arsyet e ikjes nga shtëpia ishte se unë i kisha kërcënuar gruan apo vjehrrin Tedi Blushit në atë kohë, kot, mendoj se ishte një mendoj se ishte një sebep nga e gjithë historia e ndërtuar. Pastaj ka qenë mbledhja e KDK së famshme, nqs e mbani mend që thash nuk më ashtu… as për SPAK-un dhe as për burgun.
Nuk do ta takoja Metën. Sigurisht unë do takohem me Ilir Metën se do martojmë fëmijët, do bëhemi gjyshër dhe d.m.th do të kemi gëzime familjare… Nuk jam gati të takohem me Ilir Metën qoftë emocionalisht, qoftë edhe në aspektin e mënyrës se si, sepse e ndjej veten të fyer, si më linçoi rrethi shoqëror i Ilir Metës dhe Ilir Meta vetë në atë kohë. Akoma nuk jam gati për një gjë të tillë. Akoma nuk kam mundur të harroj, se për të falur i kam falur të gjithë, por nuk i kam harruar për atë që kanë bërë për presionin që është ushtruar tek fëmijët e mi”.
Leave a Reply