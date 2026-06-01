Ish-kryeministri grek, Alexis Tsipras, i është përgjigjur kryeministrit Edi Rama, pas deklaratës së tij se “Aleanca e Majtë Helene”, partia e re e drejtuar nga Tsipras, shfrytësoi për politikë incidentet gjatë protestës kundër ndërtimit të resortit në Zvërnec të Vlorës.
Tsipras shprehet se u habit nga akuzat për retorikë nacionaliste dhe thekson se veprimtaria e tij politike, përpjekjet për paqe dhe bashkëpunim në rajon, si edhe Marrëveshja e Prespës , nuk i japin askujt të drejtën t’i mbajë leksione publike mbi nacionalizmin apo të majtën e shekullit XXI.
Postimi i ish-kryeministrit grek, Alexis Tsipras:
I dashur mik Edi, edhe unë shpresoj që je mirë. Duhet të pranoj se më habit edhe mua që nxitove të përgjigjesh me vërejtje të ashpra në lidhje me retorikën nacionaliste ndaj njoftimit të Koalicionit të Majtë Grek (ELAS) në lidhje me dhunën e ushtruar ndaj një qytetari grek dhe anëtari të Minoritetit Kombëtar Grek, i cili u shoqërua me një kujtesë për nevojën për t’u pajtuar me acquis evropiane. E kuptoj acarimin e momentit dhe për këtë arsye nuk jam i zemëruar; megjithatë, është mirë të kujtojmë se secili prej nesh e vërteton qëndrimin tonë ndaj nacionalizmit përmes veprimeve tona.
Dhe ti e di shumë mirë, mik i dashur, se përpjekjet tona, vendimet e vështira dhe arritjet për paqe dhe bashkëpunim në rajon – përfshirë Marrëveshjen historike të Prespës – nuk i lënë askujt të drejtën të më mbajë leksione publikisht se çfarë është nacionalizmi ose çfarë përfshin e majta e shekullit të 21-të. Sidoqoftë, është mirë të mos e ngatërrojmë detyrën tonë patriotike për të mbrojtur të drejtat e pakicës sonë kombëtare, si dhe të çdo pakice, me nacionalizmin që, për fat të keq, në kohën tonë po helmon përsëri mendjet dhe marrëdhëniet e njerëzve.
Megjithatë, jam i kënaqur që u morën masa kundër atyre që morën pjesë në këtë incident. Dhe shpresoj që autoritetet përkatëse do të sigurojnë mbrojtjen e të drejtave legjitime të çdo qytetari të përfshirë në këtë çështje. Siç do ta kuptoni edhe ju, forcat progresive janë gjithmonë në favor të ruajtjes së sundimit të ligjit – qofshin këto incidente të izoluara apo incidente që nuk mund të quhen më të izoluara sepse ato përsëriten. Dhe kjo, sigurisht, vlen për të majtën në të gjithë Evropën. Tashmë gati një dekadë më parë, më kujtohet, miku im i dashur Eddie, patëm mundësinë të diskutonim rëndësinë, për perspektivën evropiane të Shqipërisë, të ruajtjes së të drejtave të pronës për të gjithë qytetarët shqiptarë – dhe sigurisht për Pakicën Kombëtare Grek. Çdo hap thelbësor përpara në këtë drejtim do të kontribuojë në perspektivën evropiane të Shqipërisë miqësore dhe popullit të saj. Dhe çdo hap prapa do të paraqesë një pengesë për të.
Ky është një fakt. Miku im i vjetër Eddie, të uroj gjithë të mirat dhe pres sinqerisht me padurim bashkëpunimin tonë të ardhshëm, si për një të ardhme evropiane për Ballkanin Perëndimor dhe Shqipërinë miqësore, ashtu edhe për marrëdhëniet greko-shqiptare.
My dear friend Edi,@ediramaal
I hope you are also doing well,
I must admit that I am also surprised by the fact that you rushed to respond with allegations of nationalist rhetoric to the statement by the Hellenic Left Alliance (ELAS) – a statement on the violence inflicted…
— Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) June 1, 2026
